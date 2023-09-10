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Женщин и инвалидов в армию: как Киев пытается выслужиться перед Западом

Павел Ремнев
21:38 10.09.2023
Здоровых бойцов на Украине почти не осталось.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Chuck Kennedy, U.S State, Global Look Press
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На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский держал ответ перед государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его подручной Викторией Нуланд. Делегация из Вашингтона прибыла в Киев, чтобы узнать, что происходит с контрнаступлением и почему миллиарды долларов ушли в песок.

Пришлось оправдываться и отчитываться. И в качестве доказательства Энтони Блинкена отвели на военное кладбище, сплошь уставленное украинскими флагами над свежими могилами. Вряд ли это произвело впечатление на Госсекретаря США. Он лишь одобрительно кивал головой.

При этом он сообщил, что Штаты готовы дальше финансировать Украину и передадут снаряды с обедненным ураном для танков, чтобы уже наверняка не осталось ни метра живой земли.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о количестве украинских жертв по сути подтвердил, что в списках погибших ВСУ числится 500 тысяч человек.

И, поскольку бойцы стремительно заканчиваются, с 1 октября на воинский учет на Украине начнут ставить женщин и людей с инвалидностью. На фронт планируют отправлять даже больных с  ВИЧ, расстройствами психики и болезнями нервной системы. Здоровых уже почти не осталось.

Подробнее о том, киевский режим пытается выслужиться перед западными хозяевами - смотрите в репортаже Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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