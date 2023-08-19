Шойгу поздравил выпускников и преподавателей суворовских и нахимовских училищ с юбилеем
Министр обороны РФ подчеркнул, что суворовские военные и нахимовские военно-морские училища - это эффективная школа воспитания для граждан России.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов, воспитанников, выпускников и преподавателей суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ с 80-летием со дня их основания. Юбилей будет отмечаться 21 августа 2023 года.