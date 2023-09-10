В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Один человек пропал без вести при крушении вертолета в Вологодской области

Владимир Рубанов
19:52 10.09.2023
Причиной аварии могло быть чрезмерное снижение машины над водой.
Один человек пропал без вести при крушении вертолета в Вологодской области
© Фото: Gerhard Zwerger-Schoner, http.imagebroker.com#search, Global Look Press
Читайте нас на:

Два человека пострадали при крушении частного вертолета Robinson над озером Воже в Вологодской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Они госпитализированы.

По предварительным данным, на борту были трое. Судьба третьего человека пока не известна, он числится пропавшим без вести.

Вертолет упал в воду при выполнении маневра. Предположительно причиной могло быть слишком сильное снижение вертолета над водой, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, на место крушения выехали следователи.

Ранее вертолет Ми-8 авиаотряда ФСБ потерпел аварию в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области. Погибли трое членов экипажа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:39 В стране и мире
МИД обвинил Париж в расизме из-за недопуска журналистки к Макрону
17:07 В стране и мире
Украина получила партию ядерного топлива из США
16:56 В стране и мире
Лавров назвал нереалистичной схему Запада по переподключению РСХБ к SWIFT
15:42 В стране и мире
Макрон: Франция не выведет войска из Нигера без просьбы свергнутого президента
15:09 В стране и мире
Посольство РФ попросило россиян не ездить на своих машинах в Финляндию
Популярное
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.