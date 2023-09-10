Один человек пропал без вести при крушении вертолета в Вологодской области

Причиной аварии могло быть чрезмерное снижение машины над водой.

© Фото: Gerhard Zwerger-Schoner, http.imagebroker.com#search, Global Look Press

Два человека пострадали при крушении частного вертолета Robinson над озером Воже в Вологодской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Они госпитализированы.

По предварительным данным, на борту были трое. Судьба третьего человека пока не известна, он числится пропавшим без вести.

Вертолет упал в воду при выполнении маневра. Предположительно причиной могло быть слишком сильное снижение вертолета над водой, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, на место крушения выехали следователи.

Ранее вертолет Ми-8 авиаотряда ФСБ потерпел аварию в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области. Погибли трое членов экипажа.