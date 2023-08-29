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Спасатели потушили упавший вертолет Ми-8 в Челябинской области

Ирина Елагина
15:32 29.08.2023
При тушении горящего вертолета спасатели использовали пену, чтобы не допустить возгорания горючего.
Спасатели потушили упавший вертолет Ми-8 в Челябинской области
© Фото: МЧС РФ
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Спасатели МЧС потушили горящий вертолет Ми-8 ФСБ России, потерпевший крушение в Челябинской области.

«По прибытию обнаружено горение вертолета МИ-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано», - сообщила пресс-служба МЧС.

На кадрах оперативной съемки видно, что отряд противопожарной службы использовал пену, чтобы потушить объятый огнем борт и не допустить возгорания горючего. К моменту съемки все место крушения залито пеной, из-под нее видны сломанные лопасти вертолета.

МЧС подтвердили гибель троих членов экипажа, их тела удалось найти.

«Обнаружены тела трех погибших», - уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что челябинский губернатор Текслер рассказал о крушении Ми-8 авиаотряда ФСБ в районе Красного Поля Сосновского района.

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