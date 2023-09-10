Ночные температуры в Краснодарском крае опустятся до нуля

Похолодание связано с вторжением в регион холодных воздушных масс с севера.

© Фото: Viktor Pogontsev, Russian Look, Global Look Press

В Краснодарском крае в ближайшие дни может похолодать до 0 градусов. Об этом сообщает краевой гидрометцентр.

Пониженный температурный режим на Кубани сохраняется из-за северных ветров с порывами до 14 м/с. Кроме того, похолодание связано с вторжением в регион холодных воздушных масс.

По данным синоптиков, в понедельник, 11 сентября, температура воздуха в горах в ночные часы ожидается до 0 °C, днем - до +15 °C. В целом дневные температуры по краю будут держаться около +25 градусов и ниже. На Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

В ночные и утренние часы возможен туман, говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе. Температура поднимется выше нормы, это будет так называемое бабье лето.