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Ночные температуры в Краснодарском крае опустятся до нуля

Владимир Рубанов
18:57 10.09.2023
Похолодание связано с вторжением в регион холодных воздушных масс с севера.
Ночные температуры в Краснодарском крае опустятся до нуля
© Фото: Viktor Pogontsev, Russian Look, Global Look Press
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В Краснодарском крае в ближайшие дни может похолодать до 0 градусов. Об этом сообщает краевой гидрометцентр.

Пониженный температурный режим на Кубани сохраняется из-за северных ветров с порывами до 14 м/с. Кроме того, похолодание связано с вторжением в регион холодных воздушных масс.

По данным синоптиков, в понедельник, 11 сентября, температура воздуха в горах в ночные часы ожидается до 0 °C, днем - до +15 °C. В целом дневные температуры по краю будут держаться около +25 градусов и ниже. На Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

В ночные и утренние часы возможен туман, говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе. Температура поднимется выше нормы, это будет так называемое бабье лето.

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