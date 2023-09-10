Украина получила партию ядерного топлива из США

Топливо было изготовлено американской компанией совместно с украинскими специалистами.

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Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива из США. Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.

«"Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами», - цитирует РИА Новости заявление министра.

Ранее в беседе со «Звездой» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа отмечал, что США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рыночной цены, когда помогали им переводить на него атомные станции.

Американское топливо оказалось загружено и на Запорожской атомной электростанции. Оно должно догореть до конца, чтобы его можно было заменить.