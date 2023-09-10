Лавров назвал нереалистичной схему Запада по переподключению РСХБ к SWIFT

Никто, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, не давал обещаний по возврату Россельхозбанка в систему, сказал глава МИД России.

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Запад предложил России нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

При этом никто, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, не давал обещаний по его возврату в систему, сказал глава МИД России. Лавров уточнил, что предложения Запада касаются филиала Россельхозбанка в Люксембурге, но он не имеет лицензии на совершение банковских операций, а также исчерпал все свои возможности и собирается закрываться.

Лавров подчеркнул, что Россия ценит усилия, которые предпринимает Антониу Гутерриш для возобновления зерновой сделки, однако считает их обреченными в ситуации, когда Запад только обещает. По письму генсека ООН создается впечатление, что того пытаются использовать для продвижения односторонних подходов, сказал глава МИД России.

Ранее лидеры G20 призвали к полному выполнению «зерновой сделки», в том числе обеспечению поставок российских удобрений. В декларации Группы двадцати высоко оцениваются соглашения РФ-ООН и «черноморской инициативы» и содержится призыв к их полной реализации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины.