На Купянском направлении расчет Д-30 уничтожил укрепления с пехотой врага

Также нанесен удар по складам боеприпасов, скоплению бронетехники и живой силы.

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В ходе специальной операции артиллеристы Западного военного округа уничтожают украинские огневые средства, склады, военную технику и вооружение, подавляют пункты управления и разрушают оборонительные сооружения. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы расчетов 122-мм гаубиц Д-30 на Купянском направлении.

Так, например, личный состав одной из батарей уничтожил укрепления с пехотой врага, нанес удар по складам боеприпасов, скоплению бронетехники и живой силы. Бойцы выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей прямой наводкой с закрытых позиций, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь.

Стрельба велась на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами. Выявлять противника и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники.

«Работаем, в основном, по пехоте. Разведка обнаружила скопление живой силы противника с помощью БПЛА. Мы с расчетом выдвинулись к орудиям и с минимальным расходом снарядов поразили цель», - рассказывает командир артиллерийского взвода с позывным «Енисей».

Напомним, ранее расчет «Гиацинта-С» показал, как работает по боевикам в зоне спецоперации. Артиллеристы продолжают ежедневно уничтожать опорные пункты и технику противника, поддерживая действия штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.