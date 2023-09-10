По словам очевидцев, в северных районах столицы Украины слышна работа систем ПВО.

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В Киеве прогремело не менее шести взрывов, на севере украинской столицы слышна работа систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

«В течение 40 минут раздалось не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», - передает агентство слова очевидцев.

К настоящему моменту воздушная тревога объявлена в столице и еще девяти регионах Украины. Так, сирены звучат в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

В пятницу, 8 сентября, глава Днепропетровской областной администрации Александр Вилкул сообщил, что взрыв прогремел в Кривом Роге.