Взрыв прогремел в Кривом Роге

Он призвал жителей города ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

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В Кривом Роге прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровской областной администрации Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв», - сообщил украинский чиновник.

Вилкул также напомнил жителям города, что не следует снимать последствия взрыва и выкладывать эти кадры в Сеть.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области и еще половине регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.