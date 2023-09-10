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Владелец ларька с шаурмой во Льгове и повара отправлены под домашний арест

Анна Назайкина
14:27 10.09.2023
После употребления шаурмы в этом ларьке погибла девушка, еще 11 человек попали в больницу.
Владелец ларька с шаурмой во Льгове и повара отправлены под домашний арест
© Фото: sledcom_press, Telegram
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Владельца ларька с шаурмой во Льгове Курской области, где после отравления погибла девушка, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Кроме того, такая же мера пресечения касается двух поваров заведения, которые ранее были задержаны. Отмечается, что один из поваров является племянником владельца заведения.

Напомним, в результате отравления во Льгове в больницу попали 22 человека. Еще одна девушка после употребления шаурмы почувствовала себя плохо, вызвала скорую. В больнице девушку не смогли спасти медики.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

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