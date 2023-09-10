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ВС РФ отразили за сутки шесть атак ВСУ у Работино

13:57 10.09.2023
Противник потерял до 80-ти боевиков, две боевые машины и два пикапа.
ВС РФ отразили за сутки шесть атак ВСУ у Работино
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Министерстве обороны РФ сообщили об отражении за сутки шести атак в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Игорь Конашенков

«На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - сказано в сводке МО РФ.

По данным Министерства, противник потерял в технике и живой  силе в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области, около сел Трудовое и Риздвянка. Соответственно за сутки потери составили до 80-ти украинских неонацистов, две боевые машины и два пикапа.

На этом направлении ВСУ также лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, гаубицы М198, М119 и М777 производства США, были уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

Ранее в МО РФ также сообщили, что за неделю российские военнослужащие отбили 39 атак у Работино и Вербового. Конашенков добавил, что все атаки удалось отразить благодаря отверженной работе российских бойцов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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