Противник потерял до 80-ти боевиков, две боевые машины и два пикапа.

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В Министерстве обороны РФ сообщили об отражении за сутки шести атак в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Игорь Конашенков

«На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - сказано в сводке МО РФ.

По данным Министерства, противник потерял в технике и живой силе в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области, около сел Трудовое и Риздвянка. Соответственно за сутки потери составили до 80-ти украинских неонацистов, две боевые машины и два пикапа.

На этом направлении ВСУ также лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, гаубицы М198, М119 и М777 производства США, были уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

Ранее в МО РФ также сообщили, что за неделю российские военнослужащие отбили 39 атак у Работино и Вербового. Конашенков добавил, что все атаки удалось отразить благодаря отверженной работе российских бойцов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.