Танкисты доказали точность экипажа танка «Алеша» при помощи стакана с водой

Оригинальный опыт стал наглядной демонстрацией устойчивости орудия танка при вращении башни и в движении.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Танки Т-80БВМ обладают очень продвинутой системой стабилизации орудия, которая позволяет им метко поражать цели на ходу и при вращении башни. Наглядной демонстрацией этого эффекта стало видео работы экипажа танка «Алеша», который разгромил колонну бронетехники ВСУ в Запорожской области.

Чтобы проверить, насколько устойчиво орудие танка Т-80, программа «Военная приемка» в эфире телеканала «Звезда» провела ряд интересных экспериментов. На срез ствола танка был поставлен стакан с водой и экипаж сначала вращался с ним, стоя на месте, а затем совершил поездку по грунтовой дороге. В обоих случаях стакан уцелел, а вода даже не расплескалась. Официальный представитель «Омсктрансмаша» объяснил этот эффект хорошей работой гироскопа.

«Здесь система стабилизации, хорошо отрабатывает гироскоп и это позволяет держать линию прицеливания независимо от рельефа местности, от препятствий», - объяснил специалист.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Т-80БВМ, обновленный "Алеша"» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите, как после модернизации, вдохновленной СВО, изменился танк Т-80БВМ. Еще вы узнаете, как система наведения танка позволяет стрелять на ходу и почему самый быстрый танк также является одним из самых незаметных.