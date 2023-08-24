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Путин в Кремле встречается с экипажем танка «Алеша»

Максим Крюков
15:29 24.08.2023
Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин в Кремле встречается с экипажем танка «Алеша»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в Кремле встречается с экипажем танка «Алеша». Эту информацию подтвердил «Звезде» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Сейчас идет эта встреча», - сказал представитель Кремля.

Накануне российский лидер вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», который разгромил колонну бронетехники ВСУ в Запорожской области, а после уничтожения последней машины танкисты еще 40 минут прикрывали своих боевых товарищей.

На торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы на Курской дуге президент заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы. Путин отметил, что все бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, сражаются смело и решительно.

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