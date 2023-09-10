Юрист Гландин объяснил, почему россиян накажут в ЕС за смартфоны и шампуни

Когда принимался восьмой пакет санкций ЕС, цель этих инициатив была простая - обрезать России экспортные поступления, но норму стали применять иначе.

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Адвокат Сергей Гландин в беседе со «Звездой» оценил риски для россиян после введения Европейским союзом на въезд с некоторыми личными предметами.

По его словам, есть риск, что у россиянина заберут телефон и последний рулон туалетной бумаги.

«Это эксцесс исполнителя. Уже мы столкнулись с тем что, Германия это так видит», - сказал юрист.

Ранее стало известно, что страны ЕС запретили въезжать российским гражданам на своем автомобиле с личными смартфонами, косметическими средствами и другими вещами - был составлен огромный перечень на несколько десятков страниц.

Когда принимался восьмой пакет санкций ЕС, цель этих законодательных инициатив была простая - максимально обрезать России экспортные поступления, чтобы Россия могла зарабатывать меньше денег, в том числе через продажу различным номенклатур товаров, объяснил Гландин.

По его словам, цель этих действий заключалась в том, чтобы Россия не могла экспортировать и зарабатывать на этом. Впоследствии немецкие правоприменители толковали слово «экспорт» как ввоз, хотя изначально цель была запретить экспорт, чтобы Россия получала меньше экспортных доходов.

«Действительно, если человек задекларирует какой-то товар, например две сумки, вот тогда да. Если человек просто приедет, у него фен и бумага, скорее всего, Кипр это дело пропустит, а Германия скажет “Давайте будем разбираться”. И бедного человека на таможню», - сказал эксперт.

Как отмечалось ранее на сайте Еврокомиссии, перемещения такого рода на территории ЕС будут считаться незаконными. Россиянам также запретили въезжать в европейские страны с ноутбуками, косметикой, драгоценностями, изделиями из кожи и меха.