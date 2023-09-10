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Российский танковый батальон в Душанбе отметил свой профессиональный праздник

Елизавета Кондрикова
12:21 10.09.2023
В республике Таджикистан прошло торжественное празднование Дня танкиста с вручением грамот и подарков особо отличившимся и проведением концерта.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Сегодня свой профессиональный праздник «День танкиста» празднуют российские военнослужащие танкового батальона 201-ой военной базы в столице республики Таджикистан Душанбе.

«Всегда танковый коллектив танкистов отличается слаженностью, огромной сплоченностью, целеустремленностью. Это люди, которые в сложнейших условиях, в жаре, в шуме, выполняют боевые задачи», - поздравил танкистов командир базы полковник Андрей Марушкин.

В начале торжественного мероприятия лучшим представителям батальона командиром базы под торжественную музыку были вручены подарки и грамоты. Он также пожелал танкистам крепкого здоровья и успехов в боевой подготовке. Затем перед военнослужащими выступили ветераны-танкисты, которые рассказали своим последователям о былых годах своей службы.

Торжество завершилось проведением праздничного концерта военного оркестра и танцевального коллектива воскресной школы при войсковом храме-часовне Иверской иконы Божьей матери. Музыканты и танцоры исполнили военно-патриотические песни и русско-народные танцы.

Ранее танкистов с их праздником поздравил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, он отметил несгибаемый боевой настрой российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации и отдельно подчеркнул их мужество и самоотверженность.

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