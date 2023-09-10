ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье

Во время атаки в участке никого не было.

© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

В ночь с 9 на 10 сентября в итоге атаки БПЛА был уничтожен избирательный участок в Запорожской области, рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, никого из членов комиссии там не было», - приводит ТАСС слова Булаева.

Он также добавил, что по несколько раз в день ракетная атака объявлялась в Херсонской области, избирательная комиссия в таких случаях была вынуждена перемещаться в запасное «подвальное помещение».

Напомним, в России проходят региональные трехдневные выборы, в том числе избирательные участки досрочно открылись в четырех новых субъектах РФ. Выборы в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся впервые, жители этих субъектов России избирают депутатов законодательных собраний.