В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье

Елизавета Кондрикова
11:39 10.09.2023
Во время атаки в участке никого не было.
ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Читайте нас на:

В ночь с 9 на 10 сентября в итоге атаки БПЛА был уничтожен избирательный участок в Запорожской области, рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, никого из членов комиссии там не было», - приводит ТАСС слова Булаева.

Он также добавил, что по несколько раз в день ракетная атака объявлялась в Херсонской области, избирательная комиссия в таких случаях была вынуждена перемещаться в запасное «подвальное помещение».

Напомним, в России проходят региональные трехдневные выборы, в том числе избирательные участки досрочно открылись в четырех новых субъектах РФ. Выборы в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся впервые, жители этих субъектов России избирают депутатов законодательных собраний.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:39 В стране и мире
ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье
11:08 В стране и мире
На пост губернатора ЯНАО переизбрали 35-летнего Артюхова
11:00 В стране и мире
ЕС запретил въезжать россиянам на своем автомобиле и с личными смартфонами
09:29 В стране и мире
В воздухе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
09:16 В стране и мире
Минобороны Британии передало ВСУ геодезическое оборудование
Популярное
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.