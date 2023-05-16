В Еврокомиссии заявили, что ЕС избежал рецессии и намерен усилить давление на Россию и Китай

Урсула фон дер Ляйен упомянула об 11-м пакете санкций, который предусматривает ограничение транзита товаров двойного назначения в третьи страны через Россию.

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Евросоюз избежал рецессии, в том числе из-за снизившихся цен на нефть и газ. Прогноз экономики на ближайшие годы улучшился, и ЕС намерен усилить попытки экономического сдерживания России и Китая, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В ЕК ожидают умеренного роста европейской экономики в 2023-2024 годах, однако «риски слишком велики, чтобы чувствовать себя комфортно» и нужно «сохранять бдительность», считает комиссар по экономике Паоло Джентилони. В числе рисков названа, например, «постоянная неопределенность», связанная с конфликтом вокруг Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление. Она упомянула об 11-м пакете санкций, который предусматривает ограничение транзита товаров двойного назначения в третьи страны через Россию.

Евросоюз намерен также определиться с политикой в отношении Китая. Пекин обвиняют в поддержке Москвы и в помощи по обходу санкций, и в Еврокомиссии намерены ограничить сотрудничество КНР. Введение санкций в отношении китайских компаний в Европе пока только обсуждается.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» намерены обсудить новые антироссийские санкции в торговле и энергетике на саммите в Японии на этой неделе.