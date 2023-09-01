Кабмин РФ может обязать операторов АЗС устанавливать зарядки для электрокаров
За рулем электромобиля петербуржец Григорий Крутян четыре года. Купил его, когда такие машины на дорогах были еще в диковинку, как и зарядные станции для них даже в черте города. Автомобиль Григорий заряжал в частном доме. С тех пор станций стало в разы больше. Но далеко не все, считает, удачно расположены.
«Если я хочу из Питера поехать в Москву, мне, чтобы сюда заехать, надо делать крюк, километров пять. То есть это тоже не очень удобная локация», - рассказал водитель Григорий Крутян.
На территории Москвы несколько сотен зарядных станций. У одной такой бесплатной - ажиотаж. Виктория готова отстоять очередь и зарядить электромобиль перед поездкой в Подмосковье. Боится - там у нее может не быть такой возможности. Говорит, что в Москве еще можно найти зарядку, а в области уже ты едешь и не знаешь, работает она или нет
Для развития электротранспортной инфраструктуры использовать уже сложившуюся - топливных автозаправок - такая инициатива обсуждается в российском правительстве. Для этого необходимо обязать операторов АЗС установить зарядные станции для электрокаров.