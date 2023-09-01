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Кабмин РФ может обязать операторов АЗС устанавливать зарядки для электрокаров

Павел Кутаренко
Роман Закурдаев
Павел Кольцов
Марина Крижановская
00:10 01.09.2023
Для передвижения на электромобилях по всей России обсуждается возможность установки зарядных станций на автозаправочных станциях на федеральных трассах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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За рулем электромобиля петербуржец Григорий Крутян четыре года. Купил его, когда такие машины на дорогах были еще в диковинку, как и зарядные станции для них даже в черте города. Автомобиль Григорий заряжал в частном доме. С тех пор станций стало в разы больше. Но далеко не все, считает, удачно расположены.

«Если я хочу из Питера поехать в Москву, мне, чтобы сюда заехать, надо делать крюк, километров пять. То есть это тоже не очень удобная локация», - рассказал водитель Григорий Крутян.

На территории Москвы несколько сотен зарядных станций. У одной такой бесплатной - ажиотаж. Виктория готова отстоять очередь и зарядить электромобиль перед поездкой в Подмосковье. Боится - там у нее может не быть такой возможности. Говорит, что в Москве еще можно найти зарядку, а в области уже ты едешь и не знаешь, работает она или нет

Для развития электротранспортной инфраструктуры использовать уже сложившуюся - топливных автозаправок - такая инициатива обсуждается в российском правительстве. Для этого необходимо обязать операторов АЗС установить зарядные станции для электрокаров.

© ТРК «Звезда»

Пока обсуждается возможность установки обязательных электрозарядок на нескольких федеральных трассах. Участники рынка уже подсчитывают затраты. Так называемые «медленные» зарядные станции, на которых нужно оставлять машину на несколько часов, вряд ли будет пользоваться высоким спросом. А для «быстрой», делающей это за полчаса на АЗС нет лишней сотни киловатт электроэнергии.

«Установка сама по себе этого оборудования - ну что там? Розетку поставил и счетчик. И все. И это не дорого. А вот проложить, подвести и получить разрешение - вот, что будет дорого», - сказал управляющий партнер сети АЗС Никита Маркелов.

Мощная зарядная станция - не только розетка и счетчик, это оборудование, гарантирующее безопасность, программное обеспечение. Сто пятьдесят киловатт хватит, чтобы «запитать» небольшой поселок. Стоимость такой станции может доходить до нескольких миллионов рублей

«На нашей зарядной станции заряжаются от двух до пяти электромобилей в день. И это несмотря на то, что мы представляем данную услугу абсолютно бесплатно. При текущем объеме потребления данной услуги установка зарядных станций не является рентабельной, так как требует достаточно больших вложений. Сама зарядная станция стоит около трех миллионов рублей», - сообщил подробности сотрудник одной из АЗС.

Подробнее о том, насколько выросло число электромобилей в России за последний год, какие льготы обещают власти за приобретение такого авто и что думают эксперты о массовой электрификации автозаправок по стране смотрите в репортаже наших корреспондентов.

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