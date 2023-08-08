В больнице умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

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Во вторник на 99-м году жизни умерла старейшая актриса Театра имени Е.Б. Вахтангова, народная артистка СССР Юлия Борисова. Она скончалась в больнице, где находилась около года. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание с актрисой пройдет в семейном кругу. Похоронят Юлию Борисову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом Исаем Спектором и их сыном Александром.

За годы работы в театре актриса сыграла больше шестидесяти ролей. Одной из главных является роль принцессы Турандот. Фильмография Юлии Борисовой насчитывает лишь несколько ролей.

Напомним, сегодня также стало известно о кончине переводчика, писателя и радиоведущего Леонида Володарского. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.