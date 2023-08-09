Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч

В отношении водителя составлены протоколы о превышении скорости и пренебрежении правилами перевозки пассажиров.

© Фото: МВД по Республике Бурятия

В Бурятии камеры засекли небезопасную поездку - двое молодых людей проехались на капоте авто на скорости почти 130 км/ч. Об этом говорится в сообщении республиканского Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, машина неслась со скоростью 129 км/ч по автодороге Улан-Удэ - Новый Уоян.

Любители экстремальных развлечений, находившиеся на капоте, держались за него, при этом закрывая обзор водителю, который ехал на огромной скорости. Соответствующие кадры показало МВД.

В отношении владельца транспортного средства составлены материалы о превышении скорости и пренебрежении правилами перевозки пассажиров.

Ранее в Дербенте водитель «прокатил» на капоте автомобиля сотрудника ДПС после того, как инспектор потребовал его остановиться. Видео инцидента появилось в социальных сетях.