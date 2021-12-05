Прокатил на капоте: инцидент с водителем и полицейским в Дербенте попал на видео

В Сети появились кадры, на которых водитель «прокатил» на капоте автомобиля сотрудника полиции в Дербенте. Изначально правоохранитель потребовал от мужчины остановить машину, но автомобилист проигнорировал требование стража правопорядка, после чего поехал.

Впоследствии личность злоумышленника была установлена, в настоящий момент водителя автомобиля ВАЗ разыскивают.

«Личность водителя установлена, принимаются меры к его задержанию. В действиях 27-летнего Башаратова Мехмана Назим-Оглы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. По имеющейся информации, проехав немного, водитель бросил автомобиль ВАЗ 2107 и скрылся с места», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram регионального МВД.

В настоящее время неизвестно, был ли в состоянии алкогольного опьянения мужчина, это будет выяснено после того, как его задержат, после чего будут проведены необходимые экспертизы. Кроме того, сообщается, что находящийся за рулем мужчина не имел водительских прав.