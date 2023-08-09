При падении неустановленного объекта в селе Белгородской области ранен мужчина

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Мужчина получил осколочное ранение стопы при ЧП в селе Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что после падения неустановленного объекта начался пожар в сеннике на территории частного домовладения. Кадры с места ЧП глава области опубликовал в своем Telegram-канале.

Пострадавшему оказала помощь бригада скорой, от госпитализации он отказался, добавил Гладков.

В настоящий момент на месте произошедшего работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства ЧП.

Ранее, 7 августа, Гладков сообщил, что беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к Белгороду.