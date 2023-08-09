При падении неустановленного объекта в селе Белгородской области ранен мужчина
Пострадавшему оказала помощь бригада скорой.
© Фото: vvgladkov, Telegram
Мужчина получил осколочное ранение стопы при ЧП в селе Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что после падения неустановленного объекта начался пожар в сеннике на территории частного домовладения. Кадры с места ЧП глава области опубликовал в своем Telegram-канале.
Пострадавшему оказала помощь бригада скорой, от госпитализации он отказался, добавил Гладков.
В настоящий момент на месте произошедшего работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства ЧП.
Ранее, 7 августа, Гладков сообщил, что беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к Белгороду.