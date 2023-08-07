В стране и мире Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду Анна Назайкина Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press Читайте нас на: Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В настоящий момент соответствующие службы выясняют последствия на земле, добавил губернатор. «Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал Гладков. Он отметил, что, по предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал, повреждений нет. Экспертное мнение и аналитика