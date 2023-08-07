Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.
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Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В настоящий момент соответствующие службы выясняют последствия на земле, добавил губернатор.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал Гладков.
Он отметил, что, по предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал, повреждений нет.