В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна «Канун»

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В Японии отменили из-за тайфуна «Канун» около 350 рейсов, соединяющих префектуры Миядзаки и Кагосима на острове Кюсю с другими регионами страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Циклон движется к юго-западу от острова Кюсю на северо-запад. По словам японских синоптиков, максимальная скорость ветра в центре тайфуна превышает 100 км/ч.

Сообщается также, что в результате шквалистых ветров и ливней 15 тысяч домовладений в префектуре Кагосима и около 2,6 тысяч - в Миядзаки остались без электроэнергии. Передают о двух пострадавших.

Сильные ливни также затронут остров Сикоку, регионы Токай и Кинки, где располагаются префектуры Киото, Осака и другие. Скорость ветра усилится до 30 метров в секунду. Синоптики также предупреждают об оползнях, разливе рек, сильных ветрах и высоких волнах в регионе.

Шквалистый ветер и сильнейшие ливни в том числе наблюдаются и в России. В конце июля ветер повалил деревья, рекламные конструкции и заборы в Казани. Скорость ветра также локально оценивалась до 30 метров в секунду.