Время подлета - 20 секунд: как действуют операторы FPV-дронов в зоне СВО

Ударные FPV-дроны - незаменимые помощники в зоне спецоперации. Быстрые и чрезвычайно маневренные, они могут достать любую бронетехнику и укрепления врага.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские беспилотники уничтожают блиндажи, огневые точки и технику противника на Купянском направлении спецоперации. В деле ударные FPV-дроны. Зачастую время подлета к цели у них составляет не более 20 секунд. Обстановку на поле боя оператор дрона наблюдает через специальные очки. Координаты сложных целей передает минометным расчетам.

Дрон взмывает в небо. Разведчик управляет им и выявляет замаскированные блиндажи, огневые точки и технику украинских националистов. Данные он сообщает коллегам - операторам БПЛА.

«Наши основные действия здесь - наблюдение и обнаружение техники и живой силы противника. Также корректировка танковых расчетов. С другими подразделениями налаживаем взаимодействие, обмениваемся данными, наблюдаем за противником с помощью БПЛА, оптической, радиоэлектронной разведки», - рассказал разведчик с позывным «Камень».

После передачи координат начинает работает другая группа разведчиков, которая готовится запустить ударные FPV-дроны - незаменимые помощники в зоне спецоперации. Их главные плюсы - скорость, маневренность и низкая цена. FPV-дрон собран. Разведгруппа отправляется к месту запуска, чтобы поразить блиндаж противника фугасным снарядом.

С помощью специальных очков, в которые встроен экран, оператор дрона видит пространство перед беспилотным аппаратом. Его помощник запускает беспилотник и отслеживает направление полета, чтобы ориентировать и корректировать работу. Снаряд попадает точно в цель. Такая работа в бою - результат долгих тренировок на полигоне. Оператор БПЛА - в прошлом студент третьего курса. Учился на программиста. Пришел в зону СВО добровольцем. Об этом говорит, по-мужски скупо - отдать долг Родине. За месяц прошел подготовку и стал оператором дрона.

«В специальном центре МО открыли вакансию и меня отправили на обучение. В Московской области это происходило. Приехал, там инструкторы очень грамотные и по технической части, и по полетам, и по управлению. Все рассказали, как заряжать, как что. Все освоил с отличием», - отметил оператор БПЛА с позывным «Знайка».

Разведчик с позывным «Камень» до того, как попал в зону СВО успел поработать и спасателем в МЧС, и барменом. Мастер на все руки и здесь. Вместе с сослуживцами дорабатывает и переделывает дроны.

«У нас ребята, которые мастера в этом деле, придумывали различные виды именно большего радиуса поражения с дополнительными зарядами, такими как тротил, пластид, также брали за основу гранату. Крепили рядом тротил или пластид, чтобы брать большую площадь поражения», - объяснил он.

Разведчики БПЛА замечают еще одну цель - танк противника на Купянском направлении. Координаты они передали расчету 120-мм миномета «Сани», который сразу выдвинулся на рубеж открытия огня. До позиций ВСУ приблизительно два километра. Военнослужащие спокойно развернули и навели орудие. В лесу затаилась военная техника противника. Подготовка к стрельбе занимает 1,5-2 минуты. На кадрах объективного контроля видно, как из лесополосы валит густой дым, вражеская техника поражена.

«Работаем 120-мм минометом. Дальность бывает разная. От трех километров до семи. Цели разные: танки, пехота, окопы. Мины у нас тоже разные. Есть осколочные, огневые, дымовые», - объяснил командир минометного расчета с позывным «Жеребец».

«Сани», как и другие минометы калибра 120-мм, широко востребованы в зоне СВО. Они предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.