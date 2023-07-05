«Война дронов»: как готовят операторов БПЛА к заданиям в зоне спецоперации

Для бойцов в зоне спецоперации дроны собирают теперь и волонтеры.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Херсонской области уничтожена группа украинских диверсантов на быстроходном катере, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Цель удалось поразить с помощью FPV-дрона. Если на пальцах объяснить принцип его работы, то надо представить себе, что оператор, который управляет беспилотником как будто бы сам в нем находится и видит то, что видит дрон.

Этот гоночный семидюймовый дрон с кумулятивным боеприпасом на борту начинает свой стремительный полет. Не сбавляя скорости, через окно влетает в помещение. При этом оператор в 300 метрах отсюда через очки видит все. Трансляция идет в режиме реального времени.

Летать так можно лишь после специальной подготовки. Имея не меньше 70-и, как говорят в авиации, налеточасов. Сегодня на полигоне Новосибирска - экзамен на право быть гуру в сфере пилотов FPV-дронов.

«Наше обучение начинается с того, что мы даем теоретическую часть нашим слушателям. Это устройство дрона, для чего он нужен, как он применяется, всю его техническую составляющую. Дальше у нас идет военная топография. Ориентирование на местности», - рассказал инструктор Александр.

В нынешних реалиях в военном деле без этих авиаболидов никуда. Объединяя полет воочию с виртуальной реальностью, устройства являют собой новый тренд в развитии военной стратегии, тактики и разведки. А их появление в зоне СВО - это настоящая революция.

«Тенденция современной войны диктует развитие определенное, то есть в техническом плане – в первую очередь. Поэтому сегодня без этих FPV-дронов выполнение некоторых задач становится затруднительным», - рассказал выпускник учебного центра Никита.

Первый FPV-бой произошел в марте, меньше 4-х месяцев назад. И из этой дуэли наш российский пилот вышел победителем, уничтожив бойца сил специальных операций украинской армии прямым попаданием дрона-камикадзе.



Фигуры высшего пилотажа для опытных пилотов, вооруженных такими цифровыми очками - привычное дело. Полет от первого лица - это когда дрон проходит, что называется, в форточку

Операторы вскрывают расположение опорных пунктов противника и, применяя ударные дроны, громят огневые точки украинских боевиков.

«Картинка лучше, детализация лучше, восприятие пилотом такой картинки адекватное, четкое при приближении на объект, достигается полное присутствие», - рассказал инженер-механик Рамиль Ильясов.

В аудитории, похожей на зал компьютерных игр отнюдь не геймеры, а будущие операторы FPV-дронов. Так проходит их обучение. Сначала на симуляторах, чтобы понять физику полета.

«Все приходит с опытом. На самом деле в начале все казалось тяжело, что не будет получаться, а потом с наработкой опыта все получается, главное стараться. Конечно, соревнуемся, но это не так, как между мужчинами и женщинами, а между всеми учащимися, здоровая конкуренция», - рассказывает выпускница учебного центра Юлия.

В классе все в балаклавах, прикрывают лица. Инструкторы в первую очередь как участники специальной военной операции. С боевым опытом и обязательно - с опытом применения дронов.

«В зоне специальной военной операции бывают крайне нештатные ситуации, когда дрон надо починить из того, что у тебя есть. И здесь ребята очень доступно рассказали, как это сделать, с помощью чего это сделать», - рассказал выпускник учебного центра Алексей.

«Война дронов» на языке военных это уже устойчивое выражение, с каждым днем только набирает обороты. Штурмовые коптеры, дроны-разведчики. Специально для бойцов СВО теперь их собирают и волонтеры.

Вот так «облетывание» дронов происходит в Ленинградской области, где производство БПЛА нового поколения уже поставлено на поток. Центр производства FPV-беспилотников работает и в Запорожье. В месяц выпускает порядка 100 дронов, эффективность которых доказана боевыми действиями. Эти птицы из металла - быстрые, маневренные, могут поражать цели не только сверху, но с самых разных ракурсов. Заглушить их почти невозможно, а сбить - крайне сложно.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения FPV-дроном быстроходной моторной лодки противника в районе Антоновского моста. На видео от первого лица видно, как БПЛА точно попадает в цель.