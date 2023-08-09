Бойцы группировки «Центр» сорвали шесть атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

Потери противника составили около 60 боевиков, также уничтожены БМП, два пикапа и бронемашина.

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На Сватовском и Краснолиманском направлениях спецоперации подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации сорваны и отражены шесть попыток атак украинских штурмовых групп. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери противника составили около 60 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа», - рассказал Савчук.

Кроме того, расчет ТОС «Солнцепек» уничтожил опорный пункт националистов. Сразу по четырем целям были нанесены удары бомбардировочной авиацией. Были поражены: командно-наблюдательный пункт, два пункта временной дислокации и опорный пункт ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское лесничество.

А накануне в Минобороны России сообщили о занятии более выгодных позиций в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.