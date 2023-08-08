Штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в Харьковской области

МО РФ уточнило, что противник потерял до 110 боевиков за сутки на Купянском направлении.

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Минобороны России сообщает о занятии более выгодных позиций в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области», - сказал он на брифинге 8 августа.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что российские войска отразили девять украинских атак и контратак в ЛНР и в Харьковской области. Суточные потери киевских формирований на Купянском направлении составили до 110 человек. Помимо живой силы, противник не досчитался трех автомобилей и двух буксируемых гаубиц Д-20. На Донецком направлении российские бойцы за сутки отразили 18 атак врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.