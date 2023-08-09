В ЕС объяснили, почему не смогут дать Украине гарантии безопасности

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Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о том, что ЕС не может предоставить Киеву гарантии безопасности, так как это выходит за рамки компетенций организации. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой доступна на сайте Евросоюза.

Стано отметил, что Евросоюз - это не организация безопасности, и обсуждением гарантий безопасности должны заниматься НАТО и другие отдельные страны.

Он также добавил, что Евросоюз, не будучи военным блоком, в свою очередь может только поддерживать эти гарантии, а также оказывать Украине военную помощь и финансировать поставки вооружений.

Напомним, в настоящее время страны Запада и Украина находятся в процессе разработки гарантий безопасности для Киева. Об этом том числе обсуждали во врем недавно прошедшего саммита в Джидде, Саудовской Аравии. Москва в саммите не участвовала.