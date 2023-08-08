Госдеп: США и Украина «агрессивно» разрабатывают гарантии безопасности для Киева

В Госдепе США добавили, что сроки новых контактов по этой теме уже согласованы.

© Фото: Rod Lamkey - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress

США и Украина находятся в процессе выработки гарантий безопасности для Киева. Об этом журналистам во время брифинга сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он сказал, что страны занимаются этим «агрессивно».

«Даты у меня нет. Я не хотел бы намечать тут график, поскольку переговоры идут. Но на состоявшихся с украинскими коллегами переговорах были согласованы последующие встречи. Объявления о сроках их проведения у меня нет», - сказал Миллер.

По сообщению дипломата, другие страны Группы семи также ведут аналогичные двусторонние переговоры с Украиной. Он также добавил, что правительство США надеется на продолжение оказания военной помощи Украине, так как это отвечает интересам Вашингтона в вопросе сохранения демократии.

Напомним, ранее с 5 по 6 августа прошел «мирный саммит» по Украине в Джидде, Саудовская Аравия. По словам посла России в США Анатолия Антонова, подобная встреча в верхах не могла привести к реальным результатам из-за неучастия в ней Москвы.