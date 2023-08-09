Боец с позывным «Инженер» объяснил, как работает кумулятивный снаряд и показал защиту от него

Защитные экраны изготавливаются из всего, что есть под рукой, они способны остановить кумулятивные снаряды противника и сохранить жизнь экипажу бронетехники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Механики рембата на Южно-Донецком направлении буквально творят чудеса. За несколько суток они возвращают в зону проведения спецоперации БМП и танки, которые были серьезно повреждены. Замена двигателей, трансмиссий, коробок передач - здесь берутся за любую работу.

У специалиста по рихтовке и сварочному делу с позывным «Инженер» задача особая. Он отвечает за создание динамической защиты для бронетехники. Она спасает экипажи от удара смертельными кумулятивными снарядами.

«Из чего нашли - уголки, прутья - все навешивается и вваривается. Правда, БМП становится потяжелее. Пусть. Но жизнь спасет людям», - поделился «Инженер».

Конечно, полученная конструкция далека от идеала с точки зрения эстетики. Но на поле боя не до красоты. Главное - эффективность, а она стопроцентная. Многие боевые товарищи передают «Инженеру» благодарность за его работу.

«Кумулятивный снаряд как работает. Он врезался, взорвался и кумулятивная струя маленькое отверстие пробивает. Чтобы этого не случилось, между ними есть расстояние. Если взорвалось, то струя тут уже погасла», - добавил «Инженер».

Бок о бок с ним работают слесари и мотористы. Работа кипит круглые сутки. Организована бесперебойная доставка всех необходимых запчастей. Чтобы поддержать и помочь тем, кто кует победу на линии боевого соприкосновения.