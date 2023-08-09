Собянин сообщил о двух сбитых украинских БПЛА на подлете к Москве

Первый беспилотник рухнул в районе Домодедово, второй сбили на подлете к Минскому шоссе.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Два боевых беспилотника сбиты силами ПВО на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Один дрон рухнул в районе Домодедово, второй сбили у Минского шоссе. К этому часу информации о пострадавших от падения обломков не поступало. Как сообщил градоначальник, все экстренные службы работают на месте.

Это не первый случай, когда киевский режим пытается использовать дроны для проведения террористических атак в Москве и области. Ранее в ООН осудили подобную тактику. Там назвали атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру российской столицы недопустимыми.