Rheinmetall купил у Бельгии 30 танков Leopard для Украины

Всего компания приобрела 50 танков, 30 из них будут переданы Украине.

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall закупил у Бельгии 50 старых танков Leopard, 30 из которых впоследствии передадут Украине. Об этом передает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе Германии.

«Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems», - сообщили в Handelsblatt.

Издание добавляет, что изначально концерн планировал осуществить закупку танков у Швейцарии, но страна отказалась от продажи в силу своего нейтрального статуса. Ранее бельгийские СМИ уже говорили о подобной сделке, но без указания на покупателя.

Ранее CNN передавали об отправке первой партии танков Abrams на Украину. Танки будут доставлены в страну через Европу, вместе с машинами Киев получит боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и средства для ремонта.