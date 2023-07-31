ООН осудила атаку беспилотников на Москву
Официальный представитель ООН заявил о недопустимости атак на гражданские объекты.
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ООН считает недопустимыми атаки украинских беспилотников на Москву. Официальный представитель ООН Фархан Хак прокомментировал террористическую вылазку киевского режима.
«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», - приводит ТАСС заявление Хака.
Ранее сообщалось о попытке террористической атаки дронов на ряд объектов в Москве. ПВО сбили один из украинских БПЛА над Одинцовским районов, еще два беспилотника после подавления средствами РЭБ упали на одну из башен Москва-Сити.