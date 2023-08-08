Огненные «осадки»: кадры уничтожения пехоты ВСУ в районе Антоновского моста
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили пехоту националистов в районе Антоновского моста.
Воздушная разведка сообщила о скоплении боевиков киевского режима в районе переправы. Артиллеристы немедленно выдвинулись в район выполнения задачи и нанесли по противнику удар 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, разлетающиеся на сотни метров вокруг, не оставили шансов пехоте противника.
«Поразили большое скопление живой силы противника, отработали цель. Сейчас перезаряжаемся и ждем дальнейших корректировок огня. Стреляем часто, метко и без промахов», - рассказал командир боевой машины РСЗО с позывным «Невский».
А накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения националистов на Краснолиманском направлении спецоперации. В зоне поражения РСЗО «Град» оказался минометный расчет противника и опорный пункт ВСУ.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.