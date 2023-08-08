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Огненные «осадки»: кадры уничтожения пехоты ВСУ в районе Антоновского моста

05:50 08.08.2023
По противнику нанесли удар 122-мм неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО «Град».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили пехоту националистов в районе Антоновского моста.

Воздушная разведка сообщила о скоплении боевиков киевского режима в районе переправы. Артиллеристы немедленно выдвинулись в район выполнения задачи и нанесли по противнику удар 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, разлетающиеся на сотни метров вокруг, не оставили шансов пехоте противника.

«Поразили большое скопление живой силы противника, отработали цель. Сейчас перезаряжаемся и ждем дальнейших корректировок огня. Стреляем часто, метко и без промахов», - рассказал командир боевой машины РСЗО с позывным «Невский».

А накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения националистов на Краснолиманском направлении спецоперации. В зоне поражения РСЗО «Град» оказался минометный расчет противника и опорный пункт ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. 

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