Двое военных погибли при крушении вертолета ВМС Бразилии

В момент крушения на борту находились 14 человек, 9 из них доставлены в больницы.

© Фото: Weng Xinyang, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Вертолет ВМС Бразилии потерпел крушение во время военных учений в районе Формозы. Как сообщает издание Globo, двое военных погибли.

Сообщается, что на борту вертолета находились 14 пассажиров, из них 9 пострадали. О характере их травм и состоянии не сообщается. По факту инцидента начато расследование.

Ранее стало известно, что четверо военнослужащих пропали без вести после крушения вертолета австралийской армии. Воздушное судно рухнуло в океан в районе Северного Квинсленда на северо-востоке страны. Вертолет участвовал в совместных с США учениях.