Четверо военных пропали без вести после крушения вертолета в Австралии

Вертолет MRH 90 Taipan участвовал в учениях Talisman Sabre с австралийскими и американскими военными.

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Четверо военнослужащих пропали без вести после того как вертолет армии Австралии рухнул в океан в Северном Квинсленде на северо-востоке страны. Об этом сообщает телеканал 9News. Предположительно они погибли.

Вертолет MRH 90 Taipan участвовал в организованных австралийскими и американскими военными учениях Talisman Sabre, когда разбился у острова Гамильтон.

Заместитель премьер-министра Ричард Марлес подтвердил, что на борту находились четыре члена экипажа. Их еще предстоит найти, поисково-спасательная операция продолжается.

Потерпевший крушение вертолет двигался в паре, это означает, что поисково-спасательные работы можно было начать немедленно.

Talisman Sabre - это двусторонние совместные военные учения Австралии и США, но в этом году в них приняли участие 13 стран. Учения проводятся с 2005 года. В этом году в них приняли участие 30 000 военнослужащих.

Ранее на греческом острове Эвбея в момент тушения огня рухнул пожарный самолет Canadair CL-215. На борту воздушного судна находились два пилота, они погибли.