В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

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В Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу в ночь с 6 на 7 августа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее в ночь с 5 на 6 августа воздушная тревога также была объявлена сразу в семи регионах центральной части Украины. Серия взрывов в начале августа произошла в том числе на территории Киевской области.