Президент Пакистана досрочно распустил Национальное собрание

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Президент Пакистана Ариф Алви дал согласие на досрочный роспуск Национального собрания, инициированный ранее премьер-министром страны Шахбазом Шарифом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Запрос премьер-министра, содержащийся в шестом пункте прошения, одобрен», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прошение на роспуск Собрания - нижней палаты Парламента - был направлен ранее Шарифом, но если бы президент не дал свое согласие, орган все равно был бы распущен через 48 часов. Полномочия настоящего Национального собрания истекают 12 августа. В соответствии с Конституцией Пакистана, очередные выборы должны быть проведены в течение 90 дней.

Недавно в приграничном городе Пакистана Балджаур во время политического митинга погибли 35 человек, еще суммарно 100 человек пострадали. В самый разгар мероприятия в городе взорвалась бомба. До сих пор никто не взял на себя ответственность за произошедшее.