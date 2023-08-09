NBC News: сотрудники ФБР застрелили мужчину, угрожавшего Байдену

Убитый угрожал не только президенту США, но и окружному прокурору Манхэттена, а также ряду политиков и общественных деятелей.

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В США сотрудники ФБР застрелили мужчину, который угрожал президенту страны Джо Байдену. Инцидент произошел в городе Прово в штате Юта. Помимо главы Белого дома, погибший высказывал угрозы в адрес окружного прокурора Манхэттена и нескольких политиков и общественников. Личность подозреваемого установили, им оказался Крейг Делеу Робертсон.

«Высокопоставленный чиновник из администрации сообщил NBC News, что Байден был проинформирован о рейде ФБР», - сообщил телеканал.

Сотрудники ФБР пытались вручить подозреваемому ордер на обыск его жилища и последующий арест.

Ранее стало известно, что ФБР сотрудничало с СБУ во вопросами блокировки пророссийских аккаунтов в социальных сетях. Юридический комитет палаты представителей Конгресса США подготовил специальный доклад на эту тему. Выяснилось, что агенты ФБР не проводили проверку учетных записей аккаунтов, а блокировали их, ссылаясь на отметку СБУ о «дезинформации».