В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NBC News: сотрудники ФБР застрелили мужчину, угрожавшего Байдену

Ян Брацкий
23:22 09.08.2023
Убитый угрожал не только президенту США, но и окружному прокурору Манхэттена, а также ряду политиков и общественных деятелей.
NBC News: сотрудники ФБР застрелили мужчину, угрожавшего Байдену
© Фото: Дмитрий Паршин, РИА Новости
Читайте нас на:

В США сотрудники ФБР застрелили мужчину, который угрожал президенту страны Джо Байдену. Инцидент произошел в городе Прово в штате Юта. Помимо главы Белого дома, погибший высказывал угрозы в адрес окружного прокурора Манхэттена и нескольких политиков и общественников. Личность подозреваемого установили, им оказался Крейг Делеу Робертсон.

«Высокопоставленный чиновник из администрации сообщил NBC News, что Байден был проинформирован о рейде ФБР», - сообщил телеканал.

Сотрудники ФБР пытались вручить подозреваемому ордер на обыск его жилища и последующий арест.

Ранее стало известно, что ФБР сотрудничало с СБУ во вопросами блокировки пророссийских аккаунтов в социальных сетях. Юридический комитет палаты представителей Конгресса США подготовил специальный доклад на эту тему. Выяснилось, что агенты ФБР не проводили проверку учетных записей аккаунтов, а блокировали их, ссылаясь на отметку СБУ о «дезинформации».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:55 Армия
Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»
22:45 В стране и мире
NYP: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
21:12 В стране и мире
Видео
Восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
21:54 В стране и мире
Асад: отношения с Россией показали, что Сирия умеет выбирать друзей
22:54 В стране и мире
СК РФ возбудил дело из-за ночного выселения детей из отеля в Турции
Популярное
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.