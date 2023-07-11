CNN: ФБР вместе с СБУ работало над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

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Федеральное бюро расследований сотрудничало со Службой безопасности Украины по вопросу блокировки пророссийских аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, который подготовили в рамках расследования причастности правительства к цензуре в интернете.

Конгрессмены обвиняют ФБР в том, что не проводилась проверка учетных записей, которые СБУ помечало как «распространяющие дезинформацию». В итоге удалялись и аккаунты, которые не были пророссийскими. Среди них оказалась русскоязычная учетная запись Государственного департамента США.

«Комитет планирует использовать отчет и его выводы, чтобы заявить, что ФБР неправомерно вмешивалось в свободу слова», - утверждается в публикации CNN.

Напомним, недавно стало известно, что американские спецслужбы все более навязчиво пытаются вербовать дипломатов, работающих в постпредстве РФ при ООН. Об этом заявила зампостпреда Мария Заболоцкая. По ее словам, для показа призывов сотрудничать с ФБР используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах.

Интернетом дело не ограничивается. Агитационные листовки часто расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, по маршрутам следования дипломатов до места работы и обратно. Также к работникам постпредства подходят даже на улице и в аэропорту.