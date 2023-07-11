В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: ФБР вместе с СБУ работало над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

Сергей Лебедев
05:55 11.07.2023
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США подготовил доклад в рамках расследования причастности правительства к цензуре.
CNN: ФБР вместе с СБУ работало над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Федеральное бюро расследований сотрудничало со Службой безопасности Украины по вопросу блокировки пророссийских аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, который подготовили в рамках расследования причастности правительства к цензуре в интернете.

Конгрессмены обвиняют ФБР в том, что не проводилась проверка учетных записей, которые СБУ помечало как «распространяющие дезинформацию». В итоге удалялись и аккаунты, которые не были пророссийскими. Среди них оказалась русскоязычная учетная запись Государственного департамента США.

«Комитет планирует использовать отчет и его выводы, чтобы заявить, что ФБР неправомерно вмешивалось в свободу слова», - утверждается в публикации CNN.

Напомним, недавно стало известно, что американские спецслужбы все более навязчиво пытаются вербовать дипломатов, работающих в постпредстве РФ при ООН. Об этом заявила зампостпреда Мария Заболоцкая. По ее словам, для показа призывов сотрудничать с ФБР используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах.

Интернетом дело не ограничивается. Агитационные листовки часто расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, по маршрутам следования дипломатов до места работы и обратно. Также к работникам постпредства подходят даже на улице и в аэропорту.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:17 В стране и мире
Столтенберг: Турция согласилась снять вето на вступление Швеции в НАТО
20:19 В стране и мире
МИД РФ: атаки Киева по российской территории 9 июля были бы невозможны без поддержки Запада
18:49 В стране и мире
В России не будут взыскивать просроченные долги с жителей новых субъектов РФ
18:15 В стране и мире
Видео
В Темрюке мотоциклист насмерть сбил пятилетнюю девочку с отцом
18:07 В стране и мире
Эрдоган заявил, что одобрит членство Швеции в НАТО после принятия Турции в ЕС
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
В Темрюке мотоциклист насмерть сбил пятилетнюю девочку с отцом
Джонни Депп прилетит в Россию
Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.