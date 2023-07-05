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NBC: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином

Вероника Волосунова
19:25 05.07.2023
По информации знакомого с результатами экспертизы источника NBC News, найденный в Белом доме подозрительный порошок является кокаином.
NBC: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином
© Фото: Alex Edelman, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Порошок, который в минувшее воскресенье обнаружили в Белом доме в Вашингтоне, оказался кокаином. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с результатами экспертизы.

«Осведомленный о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свертке был кокаин», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что подозрительный порошок обнаружили в общем помещении западного крыла Белого дома. Через него проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.

В заявлении Секретной службы США говорится о намерении провести расследование с целью выяснения обстоятельств попадания вещества в здание. Планируется изучить записи камер наблюдения и данные журналов, учитывающих вход посетителей в Белый дом, чтобы определить, у кого мог быть доступ к помещению, в котором нашли наркотическое вещество.

Напомним, порошок в американском Белом доме обнаружили в воскресенье сотрудники Секретной службы США. В здании объявили эвакуацию. Президента США Джо Байдена в нем не оказалось. По данным New York Post, незадолго до обнаружения порошка Белый дом посещал сын американского президента Хантер Байден.

В среду вещество, являющееся, по предварительным данным, кокаином нашли в шкафу, где сотрудники и посетители оставляют мобильные телефоны. Официального заявления властей о том, как порошок оказался в здании и кем он был оставлен, не было.

Ранее в доме Байдена нашли пять страниц документов с пометкой «секретно», которые не должны были там находиться. Юристы американского лидера заверили в непреднамеренности действий президента США.

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