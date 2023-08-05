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Часть школьников РФ вернется в субботу из турецкого Кемера после выселения из отеля

Дарина Криц
15:12 05.08.2023
Некоторые продолжат отдых в лагере с вожатыми, родители оплатили им дальнейшее проживание.
Часть школьников РФ вернется в субботу из турецкого Кемера после выселения из отеля
© Фото: Martin Siepmann, imageBROKER, Globallookpress
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Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что часть российских школьников сегодня вернется в страну. Указано, что они возвращаются в РФ за счет туроператора. Об этом рассказали российские дипломаты РИА Новости.

«По нашей информации, часть группы летит в субботу за счет компании-туроператора, часть решила остаться в Турции по усмотрению родителей», - цитирует агентство.

Напомним, отдыхавших в Кемере школьников - несколько десятков детей - выселили из отеля из-за отсутствия оплаты со стороны туристического оператора. Сотрудники генконсульства сказали, что трансфер в аэропорт им оплатил туроператор «Колибри».

Однако мать одной из школьниц сообщила, что перевозка детей до аэропорта была оплачена родителями. Она сказала, что «ничего нам туроператор не оплатил, билеты заказывали и оплачивали сами, трансфер тоже мы оплатили».

Также женщина рассказала, что туроператор не вернул залог в размере 30 долларов и дети не могут оплатить в аэропорту воду, так как у них имеются только российские банковские карты. Роспотребнадзор уже взял данную ситуацию на контроль.

В Сети появились сообщения, что детей выселили из отеля, так как туропероатор не осуществил оплату за ночь со 2 на 3 августа. Их переселили в Бельдиби, но и в этом отеле сообщили, что проживание оплачено только до 12 часов 5 августа. АТОР указывал, что детский отдых был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Турции исключили полный отказ от системы «все включено» (All inclusive) в отелях, маловероятно, что система исчезнет полностью. Упоминалось, что может появиться какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять необходимые именно ему опции.

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