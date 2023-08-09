Асад: отношения с Россией показали, что Сирия умеет выбирать друзей

Поддержка союзников помогла стране выстоять в обрушившемся на нее кризисе.

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Отношения с Россией и Ираном показали, что Дамаск умеет выбирать друзей. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил сирийский президент Башар Асад. Он отметил, что поддержка союзников помогла стране выстоять в обрушившемся на нее кризисе.

«Отношения с Россией и Ираном показали, что Сирия знает, как выбирать друзей», - сказал Асад.

Напомним, в марте этого года сирийский президент посетил Россию. В ходе визита он встретился с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в различных сферах.

Тогда Башар Асад заявил о поддержке идеи расширения военного присутствия России в стране. Он подчеркнул, что желание РФ расширить свои базы или увеличить их количество - вопрос исключительно технического или логистического характера, возражать против этого Сирия не будет.

Сирийский президент подчеркнул, что военное присутствие России не должно ограничиваться борьбой с терроризмом. По его мнению, Москва должна помочь соблюсти баланс сил в мире.