Восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

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Восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. По его словам, на данный момент известно о 60 пострадавших. В ходе разбора завалов погибших не найдено. Одна пострадавшая женщина скончалась в реанимации больницы.

Взрыв на оптико-механическом заводе в 10:40 попал в объективы сразу нескольких видеокамер. Над заводом поднялся огромный грибовидный столб дыма. В радиусе нескольких сотен метров от эпицентра разбросаны куски расколотого бетона и искореженного металла. В близлежащих зданиях выбиты стекла, оконные рамы вырваны из стен.

На территории завода расположены несколько предприятий. Рабочие приняли решение эвакуироваться самостоятельно.

«Нас не эвакуировали, мы сами вышли. Был сильный хлопок, посыпались стекла», - рассказал рабочий Сергей Токарев.

Помещение, где находился эпицентр, арендовала частная компания. В ангаре располагался склад пиротехники. Предварительная причина взрыва - нарушение требований промышленной безопасности.

«К настоящему времени мы можем сообщить о том, что версия с атакой БПЛА не нашла своего подтверждения», - заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Взрывную волну и ее силу в полной мере оценили жители соседних домов. Ударной волной в здании швейного цеха выбило стекла. Повалена мебель, разрушено оборудование. Уцелевшие швейные машинки - единственное, что напоминает о том, что здесь находилось. Не лучше дела обстоят и в соседних офисах. Осколки битого стекла и кирпичной крошки на мебели и полу. Пострадала близлежащая школа. Часть потолка обвалилась, оконные рамы вырвало взрывной волной.

Открытое горение ликвидировано, но взрыв обрушил несколько зданий на территории завода. Спасатели продолжают работы по разбору завалов, под которыми все еще могут находиться люди. По предварительной оценке, работы могут занять до 12 часов.

Генерального директора компании-арендатора помещения Сергея Чанкаева допросили. Известно, что в марте этого года предприятие признали банкротом. За все время работы в отношении фирмы были возбуждены свыше тысячи исполнительных производств на сумму более 263 млн руб. Ростехнадзор также неоднократно объявлял компании предостережения из-за некомпетентности сотрудников и необеспечения безопасности.