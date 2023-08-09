Добивался год, но сделали за 15 минут: как снайпер из зоны СВО победил бюрократию с помощью фонда «Защитники отечества»

Артем Соловьев долгое время получал пенсию в два раза меньшей той, что у его товарищей.

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Потерявший ногу в зоне специальной военной операции снайпер штурмового добровольческого подразделения Артем Соловьев долгое время получал пенсию в два раза меньшей той, что у его товарищей, оказавшихся в подобной ситуации. Год бумажной волокиты и обивания порогов не дал никаких результатов. Но после обращения в фонд «Защитники Отечества» вопрос решился практически моментально.

«То, чего я не мог в течение года добиться, там сделали за 15 минут», - говорит награжденный Орденом Мужества мужчина.

Сейчас Артем трудится в военкомате города Батайск Ростовской области. Переобучение он прошел в госпитале. В ближайшее время мужчина готовится стать отцом.

Только в ростовском филиале государственного фонда «Защитники Отечества» таких историй уже не одна сотня. С начала лета к его специалистам обратились более 1300 человек со всего региона. У половины из них проблемы решились сразу же. Филиалы и социальные координаторы фонда работают во всех регионах и практически во всех городах России.

Так, например, в Новосибирске фонд помогает ветерану Роману Фролову осуществить мечту открыть собственную кузнечную мастерскую для взрослых и детей.

«Здесь будет не просто кузница, а семейный клуб выходного дня», - говорит мужчина.

С появлением фонда «Защитники Отечества» ветераны СВО и семьи погибших всегда могут рассчитывать на поддержку всех государственных структур. Первые месяцы это полностью подтверждают.

Напомним, представительства госфонда «Защитники Отчества» заработали по всей стране с 1 июня. Фонд занимается комплексной поддержкой бойцов - от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий и получения лекарств, до решения бытовых вопросов.