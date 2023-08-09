Очевидец взрыва в Сергиевом Посаде рассказал о выбитых стеклах в доме у завода

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В Сергиевом Посаде выбило стекла на двух этажах дома, расположенного у завода, на территории которого произошел мощный взрыв. Также сильные повреждения получили офисы, находящиеся в здании. Об этом «360» рассказал очевидец, живущий рядом с местом происшествия.

«У нас только стекла вылетели на первом и втором этаже. И офисы там пострадали — потолки все рухнули», - рассказал мужчина.

Напомним, взрыв произошел сегодня, предположительно, в ангаре с пиротехникой на территории Загорского оптико-механического завода. Там частная компания арендовала склад и хранила пиротехнические изделия.

Одна из пострадавших при взрыве скончалась в больнице. За жизнь еще пятерых человек борются врачи. Они получили обширные ожоги тела и находятся в реанимации. Всего госпитализировано 30 из 56 пострадавших.