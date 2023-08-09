Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым развитие отношений стратегического партнерства
Президенты России и Узбекистана условились активизировать контакты на разных уровнях.
© Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Сегодня российский президент Владимир Путин по телефону пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудили дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства.
Также Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев условились активизировать контакты на разных уровнях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее российский лидер встретился с тверским губернатором Игорем Руденей. Они обсудили социально-экономическое развитие области.
В ходе общения затронули вопросы медицины, газификации, помощи участникам спецоперации и строительства приоритетных объектов.