В стране и мире Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым развитие отношений стратегического партнерства Сергей Лебедев Президенты России и Узбекистана условились активизировать контакты на разных уровнях. © Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Сегодня российский президент Владимир Путин по телефону пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудили дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства. Также Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев условились активизировать контакты на разных уровнях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее российский лидер встретился с тверским губернатором Игорем Руденей. Они обсудили социально-экономическое развитие области. В ходе общения затронули вопросы медицины, газификации, помощи участникам спецоперации и строительства приоритетных объектов. Экспертное мнение и аналитика