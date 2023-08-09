Путин обсудил с Руденей социально-экономическое развитие Тверской области
Были затронуты вопросы медицины, газификации, помощи участникам специальной операции и строительства приоритетных объектов.
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Сегодня президент Владимир Путин провел встречу с тверским губернатором Игорем Руденей. Российский лидер обсудил с главой региона социально-экономическое развитие области.
В ходе общения затронули вопросы медицины, газификации, помощи участникам специальной операции. Также Игорь Руденя сообщил о темпах строительства приоритетных объектов.
Напомним, ранее заместитель обороны Российской Федерации Тимур Иванов посетил Тверь. Он проинспектировал строительство новой школы.
Кроме того, Тимур Иванов встретился с губернатором Игорем Руденей. Они обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры региона.